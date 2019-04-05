Haberler Web TV Son dakika: AK Parti'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara yönelik flaş açıklama

Son dakika: AK Parti'den seçim sonuçlarına yapılan itirazlara yönelik flaş açıklama

05.04.2019 13:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklamalarda bulundu.


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