Haberler Web TV Son dakika: AK Parti'den Maltepe için iptal başvurusu

Son dakika: AK Parti'den Maltepe için iptal başvurusu

17.04.2019 14:33

AK Parti, Maltepe’deki ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK’ya iptal başvurusunda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları