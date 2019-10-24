Son dakika: AK Partiden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok sert mektup tepkisi! 24.10.2019 13:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin yaptığı konuşmasını sert sözlerle eleştiren Çelik, ''Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyor. Utanç verici bu konuşma CHP mensupları tarafından da reddedilmelidir. Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor. Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Eğer gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir. Türkiye'nin haklı tezi dünya tarafından kabul edilmiş ancak CHP bu olgunluğu gösterememiştir. Kendisi 7 tane soru sormuş. Onun şimdiye kadar bu makama karşı hürmetkar tutum içerisinde olmadığını biliyoruz. Mektubun sızdırılması tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi.

''SİYASİ NAMUSUN EN TEMEL İLKESİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI OLMAK''

(Kılıçdaroğlu) Aynı grup konuşmasında FETÖ ve PKK tarafından bir yalan olarak ortaya koyulan Türkiye Cumhuriyeti'nin teröristlere yardım ettiği şeklindeki propagandayı dillendiriyor. Bunu Mehmetçik sınır ötesinde konuşlanmışken yapıyor. Zamanlama da manidardır. Türkiye'nin yaptığı şey Orta Doğu halklarını terörün pençesinden kurtarmaktır. Siyasi namusun en temel ilkesi terör örgütlerine karşı olmaktır. Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir. DEAŞ ve YPG ile fiziki mücadeleyi Türkiye yapıyor. Ancak Arap Birliği bu durumuna karşı tutum alıyor. Biz bu bölgede kardeşlerimizi dostlarımızı görüyoruz ama birileri orada çıkar grupları görüyor.''