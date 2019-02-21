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Son dakika: AK Parti yeni Meclis Başkan adayını belirliyor

21.02.2019 10:13

Son dakika... AK Parti Grubu, yeni TBMM Başkan adayını belirlemek üzere saat 12.00'de toplanacak.


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