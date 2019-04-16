Haberler Web TV Son dakika: AK Parti olağanüstü itiraz için başvurdu

Son dakika: AK Parti olağanüstü itiraz için başvurdu

16.04.2019 16:10

AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya sundu. AK Parti, 3 valiz dolusu belge sundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları