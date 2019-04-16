Son dakika: AK Parti olağanüstü itiraz için başvurdu

AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya sundu. AK Parti, 3 valiz dolusu belge sundu.
Son dakika: AK Parti olağanüstü itiraz için başvurdu16.04.2019 16:10
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