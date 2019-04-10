Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, beldelerde, illerde, ilçelerde vatandaşın verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için araştırma talimatı vermiştir. Vatandaşımızın memnun olmadığı konular hangisidir? Beklentileri ne şekildedir? Milletin ruh köküne bağlı siyasi hareket olarak siyasetimizi nasıl yönetmeliyiz? Bunun anlaşılması için bütün birimlere talimat vermiştir. Bugün şimdiye kadar seçim sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak değerlendirme sunumu yapılacaktır." dedi. Seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin de konuşan Çelik, "Yasal itiraz hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar10.04.2019 19:11
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