AK Parti MKYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, seçim sonuçlarına itiraz sürecine yönelik "Bırakalım yüksek yargı işini yapsın. Sürece saygı gösterelim sonuca saygı gösterelim. Peki bize nasıl çağrı yapıyor CHP. Bu itiraz yollarına başvurmayın diyor. Niçin başvurmayalım? Yürüttüğümüz mücadeleden niye vazgeçelim? Yargı yolu, seçim sonrası için de söz konusudur. Seçim sürecinin bir parçası olarak tamamlanmıştır. Hukuk yoksa hiçbir kurum meşruiyetini icra edemez. Dolayısıyla YSK'ya baskı yapmak, hukuka dönük olarak meşruiyetle kavga etmek olduğu gibi, konuşanların kendi partilerinin meşruiyetini de tartışmak gerekiyor. Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı yok." dedi.
Son dakika: AK Parti MKYK sonrası kritik açıklamalar .12.04.2019 19:23
- Son dakika: AK Parti MKYK sonrası kritik açıklamalar .
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