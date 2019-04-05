Haberler Web TV Son dakika: AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan önemli açıklamalar

05.04.2019 16:36

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Birçok tutanakta geçersiz oyların gerekçesi yoktu. Yeniden sayımda partimizin oyu bin 807 arttı." dedi.


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