Haberler Web TV Son dakika: Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı… Dehşet anları kamerada

Son dakika: Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı… Dehşet anları kamerada

29.08.2019 20:39

Gürcistan’da bir kadın, sokak ortasında annesi ile yürüyen bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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