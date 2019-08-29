Son dakika: Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı… Dehşet anları kamerada

Gürcistan’da bir kadın, sokak ortasında annesi ile yürüyen bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son dakika: Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı… Dehşet anları kamerada29.08.2019 20:39
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