Son dakika: Ahmet Kural - Sıla olayında flaş gelişme! Ahmet Kural'a ‘yalancı tanıklık’tan takipsizlik kararı... 22.02.2019 14:22

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Sıla'nın darp edildiği gece ile ilgili Hatice Zeynep Tunç adında bir kişi WhatsApp'tan arkadaşına gönderdiği mesajla soruşturmada tanık olmuştu. Ahmet Kural ise, "Benim öyle bir komşum yok" diyerek Tunç'un yalancı tanık olduğunu öne sürmüştü. Hatice Zeynep Tunç'un şikayeti üzerine Kural hakkında başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verildi.