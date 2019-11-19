Son dakika: Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: 2 ölü 21 yaralı 19.11.2019 10:01

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı

TIR'LA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çobanlar ilçesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsüyle, karşı yönden gelen TIR kafa kafaya çarpıştı.

2 ÖLÜ, 21 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.