Son dakika: Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.
Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Edinilen bilgiye göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı..
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