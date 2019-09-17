Son dakika: Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı! 24 ölü 31 yaralı 17.09.2019 12:13

Son dakika haberine göre Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında alanda bulunan 24 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi ise yaralandı. Gani'nin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında alanda bulunan 24 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi ise yaralandı. Gani'nin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan sağlık yetkilisi Abdul Qasim Sangin, "Mağdurların çoğu sivil gibi duruyor. Ambulanslar hala çalışıyor. Ölü ve yaralı sayısı artabilir." dedi.





Yerel bir hükümet yetkilisi, saldırının bir intihar bombacısı tarafından yapıldığını söyledi. Gani'nin yardımcısı ise Reuters'e yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin saldırıdan zarar görmediğini söyledi.