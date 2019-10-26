Adıyaman’da 2 kadın boş arazide silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri de kaldırıldığı hastanede öldü.
Son dakika... Adıyaman'da dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu26.10.2019 01:08
- Son dakika... Adıyaman'da dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu
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