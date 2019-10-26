Haberler Web TV Son dakika... Adıyaman'da dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

Son dakika... Adıyaman'da dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

26.10.2019 01:08

Adıyaman’da 2 kadın boş arazide silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri de kaldırıldığı hastanede öldü.


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