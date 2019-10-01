Son dakika: Adana'da terör saldırısı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de öldürüldü

Son dakika haberine göre, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Soylu, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika: Adana'da terör saldırısı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de öldürüldü01.10.2019 21:55
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