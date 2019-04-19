Haberler Web TV Son dakika: Adana'da tarihi eser operasyonu

Son dakika: Adana'da tarihi eser operasyonu

19.04.2019 11:44

Adana'da ellerindeki 2 tarihi İncil ile tarihi para ve tarihi mührü satmak isterken karşılarında polisi gören 2 kişi kovalama sonrası yakalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları