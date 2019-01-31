Son dakika: Adana'da korkunç kaza! Servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı... 31 Ocak 2019, Perşembe

Son dakika... Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşte kazadan ilk görüntüler...