Haberler Web TV Son dakika! Adana'da fabrika yandı, 11 araç kullanılamaz hale geldi

Son dakika! Adana'da fabrika yandı, 11 araç kullanılamaz hale geldi

09.05.2019 10:20

Son dakika... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği olayın ardından fabrika ve ilk belirlemelere göre 11 araç kullanılamaz hale geldi.


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