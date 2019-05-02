Son dakika... Adana Kozan ilçesinde Gökdere Köprü Barajı'nın Dipsavak Derivasyon Tüneli'nin kapağı patladı. Olayda sel sularına kapılanlar olduğu bildirildi. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.
Son dakika: Adana'da baraj tünelinin kapağı patladı! Sel sularına kapılanlar var...02.05.2019 13:43
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