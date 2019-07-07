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Son dakika... Adana'da 9 kişilik grup mağarada mahsur kaldı

07.07.2019 23:28

Adana’nın Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup kale eteklerinde bulunan mağarada mahsur kaldı. İtfaiye, CANKUR ve polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı.


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