Son dakika: Adana Pozantı'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.... 02 Şubat 2019, Cumartesi

Son dakika... Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü, iddiaya göre yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada, aynı aileden biri hamile biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitiren ve hamile olan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğinin yaşadığı öğrenildi.