Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama05.04.2019 10:52
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