Haberler Web TV Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama

05.04.2019 10:52

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklamalarda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları