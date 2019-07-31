Son dakika: Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor açıklaması 31.07.2019 13:21

Son dakika haberine göre Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor transferiyle ilgili KAP'a bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların günlerdir beklediği transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Birazdan Emre Mor transferiyle ilgili KAP açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Öte yandan Celta Vigo'ya yakın gazeteler, genç kanat oyuncusunun 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sarı-kırmızılılara gittiğini duyururken, ayrıca 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu olduğunu belirtti. Emre Mor'u 10 Temmuz'da İstanbul'a getirip her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzaları attıramamıştı.