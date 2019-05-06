Son dakika: ABD'nin skandal Kıbrıs çağrısına Türkiye'den sert tepki! 06.05.2019 16:22

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 5 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.