Haberler Web TV Son dakika: ABD'nin skandal Kıbrıs çağrısına Türkiye'den sert tepki!

Son dakika: ABD'nin skandal Kıbrıs çağrısına Türkiye'den sert tepki!

06.05.2019 16:22

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 5 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.


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