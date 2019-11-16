Haberler Web TV Son dakika: ABD’nin New Jersey eyaletinde lise maçında silahlı saldırı

Son dakika: ABD’nin New Jersey eyaletinde lise maçında silahlı saldırı

16.11.2019 17:01

Son dakika haberi... ABD’nin New Jersey eyaletinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişinin ağır yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Silahlı saldırı Pleasantville Lisesi ve Camden Lisesi arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında gerçekleşti. Yerel saat ile 20.30 civarında tribünde Pleasantville Lisesine ait bölümde oturanlara ateş açıldığı ve bunun sonucunda biri yetişkin olmak üzere 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, sosyal medyada saldırı anına dair paylaşılan görüntülerde, insanların panikle kaçtığı ve bazı kişilerin de yere yattığı görüldü.

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