Haberler Web TV Son dakika: ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki!

Son dakika: ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki!

09.05.2019 11:17

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi: YSK tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir.


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