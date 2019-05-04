Haberler Web TV Son dakika: ABD'nin Florida eyaletinde Boeing 737 uçağı pistten çıktı

Son dakika: ABD'nin Florida eyaletinde Boeing 737 uçağı pistten çıktı

04.05.2019 09:53

Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının ABD'nin Florida eyaletindeki bir havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak nehre sürüklendiği belirtildi.


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