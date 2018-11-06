Son dakika... ABD'den üç terörist başına 12 milyon dolar ödül! 06 Kasım 2018, Salı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terörist Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. .