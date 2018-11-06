Haberler Web TV Son dakika... ABD'den üç terörist başına 12 milyon dolar ödül!

Son dakika... ABD'den üç terörist başına 12 milyon dolar ödül!

06 Kasım 2018, Salı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terörist Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. .


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları