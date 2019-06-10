ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştüğü bildirildi.
Son dakika... ABD'de bir helikopter gökdelene çarparak düştü!10.06.2019 21:42
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