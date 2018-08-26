Son dakika... ABD'de bir eğlence merkezinde silahlı saldırı! 26 Ağustos 2018, Pazar

ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Saldırı anları kameralara böyle yansıdı...