ABD’de banka soygunu sonrası polis tarafından kovalanan, otomobildeki 3 soyguncu, polise ateş açtı. O anlar polis kamerasınca kaydedildi.
Son dakika: ABD’de banka soyguncuları polise ateş açtı17.08.2019 23:59
- Son dakika: ABD’de banka soyguncuları polise ateş açtı
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