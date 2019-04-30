Haberler Web TV Son dakika... ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek

Son dakika... ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek

30.04.2019 00:07

Son dakika... ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Jeffrey, Türkiye'de Suriye konusunda üst düzey görüşmeler yapacak.


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