Haberler Web TV Son dakika: ABD lideri Donald Trump'tan çarpıcı İran mesajı! "Müdahaleye hazırız"

Son dakika: ABD lideri Donald Trump'tan çarpıcı İran mesajı! "Müdahaleye hazırız"

20.09.2019 18:20

ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri seçenekler konusunda ABD'nin her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.


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