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Son dakika: ABD Kaliforniya'da okula saldırı

14.11.2019 19:30

Son dakika haberine göre ABD’nin Kalifornia eyaletinde bir okula saldırı düzenlendi. Polis okulu tahliye ediyor. Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.


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