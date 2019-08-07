Haberler Web TV Son dakika: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

Son dakika: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

07.08.2019 17:12

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD'li yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı.


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