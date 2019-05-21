Son dakika: ABD Huawei kararını erteledi 21.05.2019 09:08

Son dakika... ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Huawei bu süreçte, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.