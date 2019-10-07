Son dakika: ABD güçleri Türkiye sınırından çekiliyor 07.10.2019 10:25

Reuters tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'ye dayandırılan haberde, ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiği duyuruldu.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK'yı temizlemek için sıfır noktasındaki hazırlıkların sonuna geldi. Hazırlıklar devam ederken yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

WASHİNGTON-ANKARA HATTI SICAK

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinin ardından, sınır hattındaki hareketlilik arttı.

ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.

TEL ABYAD TAHLİYE EDİLDİ

Yerel kaynaklara göre Amerikan askerleri, zırhlı konvoylar eşliğinde Tel Abyad'dan çekildi. Terör örgütü PYD'nin sözde yöneticileri, ABD'li yetkililere 'kararınızı gözden geçirin' çağrısında bulundu.