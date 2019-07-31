Haberler Web TV Son dakika: ABD Büyükelçiliği duyurdu: 4 tanesi daha teslim edildi

Son dakika: ABD Büyükelçiliği duyurdu: 4 tanesi daha teslim edildi

31.07.2019 19:36

Amerikan Boeing firması, 4 Chinook helikopterinin daha Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan videoda teslim edilen helikopterlerden birinin kalkış görüntüsüne yer verildi.


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