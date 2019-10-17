ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yaptı. Mike Pence, YPG'nin 120 saat içinde çekileceğini açıkladı. Mike Pence, Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacağını da sözlerine ekledi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.
Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten önemli açıklama: YPG 120 saat içinde çekilecek17.10.2019 21:05
- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten önemli açıklama: YPG 120 saat içinde çekilecek
- Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten önemli açıklama: YPG 120 saat içinde çekilecek
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- Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten önemli açıklama: YPG 120 saat içinde çekilecek
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