Haberler Web TV Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten önemli açıklama: YPG 120 saat içinde çekilecek

Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten önemli açıklama: YPG 120 saat içinde çekilecek

17.10.2019 21:05

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yaptı. Mike Pence, YPG'nin 120 saat içinde çekileceğini açıkladı. Mike Pence, Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacağını da sözlerine ekledi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları