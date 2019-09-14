Son dakika: ABD başına 1 milyon dolar ödül koymuştu! Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin öldürüldü (VİDEO) 14.09.2019 16:47

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son dakika açıklaması ile, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Şubat ayında başına 1 milyon ABD doları ödül koymuştu. Afganistan-Pakistan bölgesinde ABD tarafından gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda öldürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, Amerikan özel kuvvetleri Hamza bin Ladin'i Afganistan ve Pakistan arasındaki bölgede vurdu.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI

ABD medyası geçtiğimiz ay Hamza bin Ladin'in öldüğünü duyurmuş fakat Beyaz Saray konuyu ilişkin açıklama yapmamıştı. Hamza bin Ladin'in terör örgütü El-Kaide'nin yeni lideri olması bekleniyordu.

LADİN 2011 YILINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise 2011 yılında öldürülmüştü.