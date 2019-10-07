Haberler Web TV Son dakika: ABD askerleri Türkiye sınırından çekiliyor

Son dakika: ABD askerleri Türkiye sınırından çekiliyor

07.10.2019 10:25

Reuters tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'ye dayandırılan haberde, ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiği duyuruldu.


Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK'yı temizlemek için sıfır noktasındaki hazırlıkların sonuna geldi. Hazırlıklar devam ederken yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

WASHİNGTON-ANKARA HATTI SICAK
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinin ardından, sınır hattındaki hareketlilik arttı.

ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre; tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.

TEL ABYAD TAHLİYE EDİLDİ
Yerel kaynaklara göre Amerikan askerleri, zırhlı konvoylar eşliğinde Tel Abyad'dan çekildi. Terör örgütü PYD'nin sözde yöneticileri, ABD'li yetkililere 'kararınızı gözden geçirin' çağrısında bulundu.

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