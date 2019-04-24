Son dakika: 5 yaşındaki kıza cinsel saldırı olayında flaş gelişme 24.04.2019 17:40

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur. Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1a maddesi gereği Danışmanlık Tedbir Kararı ve 5/1 d maddesi gereği Sağlık Tedbir Kararı talep edilmiştir."