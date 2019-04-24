Haberler Web TV Son dakika: 5 yaşındaki kıza cinsel saldırı olayında flaş gelişme

Son dakika: 5 yaşındaki kıza cinsel saldırı olayında flaş gelişme

24.04.2019 17:40

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur. Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1a maddesi gereği Danışmanlık Tedbir Kararı ve 5/1 d maddesi gereği Sağlık Tedbir Kararı talep edilmiştir."


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları