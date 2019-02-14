Haberler Web TV Son dakika: 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası sonrası flaş gelişme!

Son dakika: 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası sonrası flaş gelişme!

14.02.2019 16:19

Çekmeköy'de yaşanan helikopter kazasında 4 askerimiz şehit olmuştu. Feci olayın ardından 4. Kara Havacılık Alay Komutanı görevden alınarak farklı bir birimde görevlendirildi.


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