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Son dakika... 32 ilde oy verme işlemi sona erdi

31.03.2019 16:39

Doğu ve Güneydoğu ile Doğu Karadeniz’deki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.


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