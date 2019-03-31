Son dakika... 32 ilde oy verme işlemi sona erdi

Doğu ve Güneydoğu ile Doğu Karadeniz’deki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.
Son dakika... 32 ilde oy verme işlemi sona erdi31.03.2019 16:39
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