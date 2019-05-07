Haberler Web TV Son dakika: 23 Haziran'a kadar İstanbul'a Vali Ali Yerlikaya vekalet edecek

Son dakika: 23 Haziran'a kadar İstanbul'a Vali Ali Yerlikaya vekalet edecek

07.05.2019 10:44

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine kadar verdi. İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması kararının ardından İstanbul Belediye Başkanı kim olacak soruları sorulmaya başlandı. Merak edilen soru A Haber ekranlarında cevap buldu...


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