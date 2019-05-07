Son dakika: 23 Haziran'a kadar İstanbul'a Vali Ali Yerlikaya vekalet edecek

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine kadar verdi. İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması kararının ardından İstanbul Belediye Başkanı kim olacak soruları sorulmaya başlandı. Merak edilen soru A Haber ekranlarında cevap buldu...
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