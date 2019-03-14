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Son dakika: 2019 yılı Ocak ayı sanayi üretim rakamları belli oldu

14.03.2019 10:37

Son dakika haberine göre 2019 yılı Ocak ayı sanayi üretim rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,3'lük bir azalma yaşanırken, bir önceki aya göre ise yüzde 1'lik bir yükseliş meydana geldi.


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