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Son dakika! 2019 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama

04.03.2019 13:30

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de kira artış oranı oldu. TÜFE Şubat'ta yıllık yüzde 19,67 gerçekleşti. Peki, 2019 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?


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