Son dakika: 2018 Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberine göre TÜİK 2018 Aralık ayına ait işgücü endeksini yayınladı. TÜİK tarafından açıklanan endekste işsizlik rakamları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1 milyon 1 bin kişi artarak yüzde 13,5 seviyelerinde gerçekleşti.
Son dakika: 2018 Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı15.03.2019 11:33
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