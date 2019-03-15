Son dakika: 2018 Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı 15.03.2019 11:33

Son dakika haberine göre TÜİK 2018 Aralık ayına ait işgücü endeksini yayınladı. TÜİK tarafından açıklanan endekste işsizlik rakamları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1 milyon 1 bin kişi artarak yüzde 13,5 seviyelerinde gerçekleşti.