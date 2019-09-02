Haberler Web TV Son dakika: 2 yaşındaki bebeğin feci ölümü! 17. kattan düştü

Son dakika: 2 yaşındaki bebeğin feci ölümü! 17. kattan düştü

02.09.2019 21:16

İstanbul Zeytinburnu'da, Libya uyruklu 2 yaşındaki çocuk, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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