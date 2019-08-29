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Son dakika: 15 yaşındaki kız doğum gününde tüfekle vurularak öldü

29.08.2019 23:21

Son dakika haberine göre, Denizli'nin Honaz ilçesinde bir gencin, doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara öldürdüğü iddia edildi.


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